Amadeus con la puntata di stasera segna un record a Sanremo

(Adnkronos) – "Io non conosco nemmeno il nome dell'azienda delle scarpe che indossava John Travolta . Non sapevo assolutamente nulla". Amadeus ... (periodicodaily)

il caldo cocktail “SuperMike” con rum, sciroppo di cocco e cioccolato è il mix perfetto ...“Così fan tutti” è il cocktail giusto per raccontare l’animo scherzoso e irriverente di Amadeus, arrivato ...Roma, 8 feb - Ma è proprio la questione super ospite ad accendere la polemica sanremese: la gag de “Il ballo del qua qua” con John Travolta, Amadeus e Fiorello davanti al teatro Ariston è al centro di ...Sanremo 2024, dopo la seconda serata John Travolta non firma la liberatoria e Il ballo del qua qua non potrà più essere trasmesso.