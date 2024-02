Almanacco del 08-02-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 8 febbraio 2024)del giorno lunedì 22 gennaio andiamo a iniziare una nuova settimana ci facciamo coraggio oggi Veniamo forse va bene siamo qui oggi Buongiorno buona Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo e noi Vincenzo deriva dal latino vince vincente o colui che vince giustamente Il proverbio dice luna nuova tre giorni in prova i nati di oggi Antonio Gramsci in George Byron Placido Domingo noi facciamo gli auguri ai nostri di oggi e allora andiamo Roger se permetti è solo se veramente tu a salutare Filomena Giorgio Stefania Mirko Nicola giornata anche a Loredana era sentiamo Tanto sentiamo anche Filippo lo salutiamo Viviana Buona giornata che inizia anche una settimana di tournée teatrali è mica sono così Buon compleanno invece alla nostra Rossella andiamo a salutare anche Paola Gabriele buon compleanno anche a te E allora pronti per ...

Piccoli consigli per combattere il freddo Per pulire il lavandino, sarà sufficiente passare sulla superficie la parte interna di mezzo bicchiere di ... (fremondoweb)

Dieci anni dopo nasceva James Dean, adolescente ribelle e disilluso in Gioventù bruciata di Nicholas Ray ...Dispensò il suo patrimonio agli indigenti e la sua casa divenne albergo dei poveri. Si prodigò in occasione della grande carestia del 1528-29 prestando generosa ed assidua assistenza ai malati dei due ...Mentre l’autore in piena crisi ideologica era bollato pressochè come traditore, la sua Francesca era diventata una bandiera per i patrioti di mezza Europa, soprattutto per quei versi pronunciati da ...