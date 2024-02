Alluvione | “la Toscana dimenticata al Festival di Sanremo”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 – Amadeus ricorda l’in Emilia Romagna e subito sui social qualcuno, con vena polemica, gli ricorda che anche laè stata flagellata dall’pochi mesi fa. In particolare i primi commenti al vetriolo partono da Campi, uno dei comuni più devastati dall’del 2 novembre scorso. La discussione nasce durante la seconda serata deldi, quella con John Travolta superospite e Giorgia co-conduttrice. Amadeus, ricordando le sue origini ravennati, invita a non dimenticare la Romagna colpita dall’, al termine di alcuni minuti di festa in occasione della celebrazione dei 70 anni di “Romagna Mia”, cantata sul palco dell’Ariston dall’orchestra di Mirko Casadei e dai Santa Balera, gruppo che riunisce ...

La Regione Toscana ha riaperto, fino al 9 febbraio 2024, i termini per la presentazione sul portale regionale della richiesta dei danni e per ... ()

Arriva un plafond complessivo di 300mila euro a sostegno di imprese e lavoratori del terziario e del turismo che hanno subito danni a causa delle alluvioni del novembre scorso in Toscana. A metterlo a ...Entrando nel dettaglio, i due enti bilaterali regionali mettono a disposizione 150mila euro per il comparto turistico e 150mila per i settori commercio e servizi. In entrambi i casi, le risorse ...L’Ente bilaterale del terziario toscano e quello del turismo mettono a disposizione il fondo. Contributi fino a 700 euro per lavoratrici e lavoratori e 5mila per le aziende ...