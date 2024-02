All’Inter 100mln di premi Uefa nel 2023 | insegue il Milan… Rpt

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 feb. (askanews) – L’Inter finalista di Champions League è la squadra italiana che nel 2022-ha incassato di più dalla, mettendo al sicuro oltre 100 milioni di euro (101,289 milioni, per l’esattezza). Il Milan ne ha portati a casa 85, mentre il Napoli si è dovuto accontentare di 77,5 milioni di euro. Sono le cifre del Financial Report dellache oggi ha messo nero su bianco idistribuiti alle squadre europee nel corso della scorsa stagione. La Juventus è ultima in tra le italiane in Champions con 56 milioni di euro, ai quali però vanno aggiunti 9,5 milioni portati a casa grazie alla retrocessione in Europa League. Nella seconda competizione europea hanno giocato anche i due club della Capitale: la Roma finalista ha preso 30,7 milioni di euro, la Lazio 13,7 milioni +1,3 dal passaggio in ...