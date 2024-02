Allerta meteo | torna il maltempo sulle Marche | pioggia e burrasca di garbino Le previsioni per il week end

Bologna, 8 febbraio 2024 – Venti di burrasca e pioggia . Sono le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 9 febbraio, diramate da Arpae ... (ilrestodelcarlino)

Zone di foggiano e Murgia - notte sottozero : in Basilicata fino a -5 - 7 gradi. Oggi vento - allerta gialla per il Salento Puglia - maltempo : protezione civile - previsioni meteo : anche possibili mareggiate

L’immagine si riferisce alle temperature alle 5. In verde oltre i 5 gradi centigradi, in celeste fino a 5. Si noterà un cerchietto in blu: riguarda ... (noinotizie)