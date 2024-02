All' Antico Vinaio sbarca a Santa Maria Novella con due nuovi punti vendita

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 - Dopo l'ultima apertura a Las Vegas, Tommaso Mazzanti, l'imprenditore fiorentino che ha fatto della schiacciata – e dello slogan tutto fiorentino ’Bada come la fuma’ – un vero impero, è tornato nella sua Firenze per annunciare l'arrivo di duelocali, che apriranno proprio nel capoluogo toscano. "Sono tornato a casa" dice in un video postato sui suoi social. "Ancora qua, nella città che mi ha visto nascere, crescere, maturare e diventare l’uomo che sono oggi - scrive Mazzanti in un post -. Ritorno di nuovo a casa per annunciare non una… ma ben due aperture nella mia città. A marzo apriremo il primo store dentro la stazione di, davanti ai binari centrali e subito dopo il secondo all’ingresso del sotto passaggio. Pazzesco". Mazzanti è un caso di studio nelle scuole, un ...

