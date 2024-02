Alla ricerca di Manzoni e della nostra città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Anche quest’anno, come sempre da quando siamoscuola Primaria, lamaestra dedica un po’ di tempo ogni giornolettura e noi ascoltiamo le storie che sceglie. Quest’anno ha deciso che fossimo pronti per ascoltare una storia da grandi, di quelle che si leggono alle Superiori: “I promessi sposi”, proprio il romanzo scritto da Alessandro. È questo il motivo per il quale in gennaio siamo andati a vedere la sua casa. Noi viviamo a Milano, quindi ci è bastato prendere la metropolitana e siamo arrivati in Duomo, e passo dopo passo siamo arrivati a casa di. La facciata ha due colori molto eleganti: il bianco e l’arancione ed è molto antica! La guida ci ha mostrato il cortile interno e ci ha raccontato che il valorecasa era così alto che ...