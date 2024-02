Alla 17esima edizione Reporter del Gusto premiati i racconti della salumeria italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Si è svolta ieri – 7 febbraio - al Ristorante Cracco di Milano la cerimonia di premiazionediciassettesimadidel, il premio giornalistico ideato e promosso dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) dal 2005. L'incontro è stato presentato da Francesca Romana Barberini, conduttrice, foodwriter e autrice di programmi enogastronomici di radio e tv. Quella di ieri è stata la terzaabbinata al progetto europeo 'Let's Eat – European Authentic Taste', il programma promosso da Ivsi, insieme ad Asiac - l'Associazione delle cooperative agricole di Imathia in Grecia, che mira a migliorare il livello di conoscenza dei pregi dei prodotti agroalimentari dell'Unione e ad aumentarne la competitività e il consumo, all'interno di tre paesi target: Italia, Francia e Belgio. Fra i quattro ambassador del progetto europeo che coniuga, storia, qualità e rapporto col territorio di salumi e frutta, oltre a Matteo Eydallin (campione di scialpinismo), Tanya Gervasi (lifestyle influencer) e Paola Fraschini (campionessa di pattinaggio), anche lo chef Carlo Cracco. Sono statidieci giornalisti, che attraverso il loro lavoro hanno raccontato e divulgato il patrimonioe il ruolo che questa riveste all'interno del panorama agroalimentare globale. Inoltre – proprio in virtù del coinvolgimento di Francia e Belgio nel progetto europeo. Anche in questasi è confermato il respiro internazionale del premio: oltre ai sette giornalististampaanche tre giornalististampa estera, provenienti rispettivamente da Francia e Belgio, che hanno scritto dei salumi italiani a seguitopartecipazione ad alcune delle iniziative di valorizzazione realizzate nei loro Paesi di appartenenza. Hanno ricevuto il titolo didel2024stampa: Sebastiano Barisoni (Radio24); Daniele Colombo (Mark Up); AuFicele (Il Quotidiano del Sud); Alessandro Perozzi (Agorà – Raitre); la Redazione di Unomattina (Raiuno); Emiliano Sgambato (Il Sole 24 Ore); Dario Vanacore (RTL 102.5). Per la stampa estera Michela Secci (la Voce degli italiani in Francia), Valérie Labonne e Cosimo Franze (Radio-Télévision Belge de la Communauté Française). Un premio speciale come ‘Personaggio di' è stato consegnato anche a Francesca Romana Barberini, madrina storica del premio e profonda conoscitrice del settore agroalimentare made in Italy. “Il premio, arrivatodiciassettesima, è nato dall'esigenza dell'istituto di voler riconoscere il fondamentale ruolo dei media nel raccontare le nostre eccellenze, per promuovere una informazione corretta e completa sui nostri prodotti. Negli anni, hanno ricevuto il premio oltre 130 firme, fra giornalisti italiani e stranieri, a testimonianza di quanto sia interessante raccontare un mondo come quello alimentare che ha al suo interno la storia, le tradizioni, ile il saper fare italiano”, ha dichiarato Francesco Pizzagalli, presidente Ivsi. Da qualche anno il premio dedica molta attenzione anche agli articoli che si occupano di sostenibilità: “Stiamo spingendo le nostre aziende a impegnarsi sempre di più nell'ambitosostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Un percorso iniziato nel 2019 e che sta dando molti frutti”, ha concluso il presidente. Ad accompagnare la premiazione un menu curato direttamente dallo chef stellato Carlo Cracco: ‘Uovo soffice con variazione di broccoli e prosciutto crudo croccante', ‘Risottozucca con crema al prezzemolo e guanciale croccante' e ‘Filetto di manzo arrosto con purea di sedano rapa, sugo di carne e speck'. Un'esperienza gustativa in cui non sono mancate sfumature e rivisitazioni dell'eccellenza culinaria. La targa ‘Protagonisti del futuro' che è stata consegnata aidelè dell'artista Gianluigi Bassanello.