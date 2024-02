Alfonsi | Inaugurata area ludica riqualificata a Via Lemonia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrinaha inaugurato l’di viaal parco degli Acquedotti, nel municipio VII, al termine dei lavori di completa riqualificazione. Con gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal dipartimento Tutela Ambientale tutta l’gioco è stata dotata di nuova pavimentazione antitrauma e di prato sintetico, sono stati sostituiti gli elementi non più a norma della struttura complessa come la corda di salita e il ponte in corda, rinnovate le panchine deteriorate e riverniciate le strutture in legno”. È quanto si legge in una nota dell’assessora. “Grazie al lavoro di progettazione del dipartimento Tutela Ambientale – spiega proprio– sono 83 le aree ...