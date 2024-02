Alfa | video intervista Sanremo 2024 | «Mamma mi ha chiamato alle 2 di notte | Generazione Z bella in generale»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La nostraad, in gara al Festival dicon il brano Vai!, fresco vincitore del Premio Assomusica: ci ha raccontato le sue emozioni, la chiamata della, Roberto Vecchioni e tanto altro Vi presentiamo la nostraad, in gara al Festival dicon il brano Vai!. Appena insignito del Premio Assomusica, il giovane artista ci ha raccontato le sue emozioni dopo l’esibizione inaugurale, il duetto con Roberto Vecchioni nella serata delle cover, la chiamata della2.30 di, il tour nei palasport e molto altro. Guarda tutte le nostre interviste agli artisti in gara a ...

