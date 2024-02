Alexacapital LTD e gli investimenti su Telegram

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Stavolta a segnalare sono direttamente io, visto che il 3 febbraio sono stato avvicinato suda una sedicente amica, Elena Riva, che mi ha scritto: Ciao, scusa se ti ho contattato in privato senza il tuo permesso. Ho una piattaforma affidabile e redditizia al 100% da condividere con te che ti porterà reddito passivo e guadagni giornalieri se non ti dispiace Ovviamente a tutti “non dispiace” affidare i propri risparmi a una piattaforma affidabile e redditizia al 100% suggerita da una sconosciuta su. Le ho pertanto chiesto di raccontarmi di più, ed Elena non si è fatta pregare, a parte rispondermi nel cuore della notte – segno abbastanza evidente che chi gestisce quel profilo si trova dall’altra parte del pianeta. Elena mi ha scritto:LTD è una società di investimento diversificata specializzata nella ...