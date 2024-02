Alessandra Amoroso su Valerio Pastore | “La persona che ho sempre desiderato”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ha parlato del suo fidanzato. Ospite a BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, la cantante ha svelato alcuni dettagli sulla sua relazione. “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato lache amo finalmente, che ho”, ha detto ai microfoni del podcast. “Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”. “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi”, ha poi aggiunto. “E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i ...