Alcuni | come il commercio illegale di cani e gatti a scopo adozione e le corse clandestine | sono spesso gestiti da organizzazioni criminali Altri | come l' animal hoarding | sono inconsapevoli | e nascono dal disagio Altri ancora assomigliano al cyberbullismo | la violenza sul più debole che diventa virale Ma - ed è una buona notizia - ce ne stiamo accorgendo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il nostro Paese si stadei maltrattamenti suglii, piaga che interessa tutta l’Italia e che inizia a trovare delle risposte. Ne abbiamo parlato con Claudia Tac. L’avvocata responsabile dell’Ufficio legale dell’Oipa qualche giorno fa è stata in Commissione Giustizia della Camera dei deputati per parlare di diritti deglii, e sostenere la proposta di legge (n.30/22, prima firmataria Michela Vittoria Brambilla) che modifica e integra il Codice penale e in generale il nostro assetto normativo. Semplicemente, affinché sia coerente con il nuovo articolo 9 della Costituzione, che ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela dell’ambiente e della biodiversità. ...