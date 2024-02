Alberto Sordi e la presunta avarizia |  come nacque la leggenda metropolitana

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è da tutti riconosciuto come uno tra gli attori i più importanti del cinema italiano nonché una delle celebrità romane più conosciuta al mondo! Con una carriera ricca di successi,ha recitato in ben 160 film tra cui i famosi “I Vitelloni” del 1953, “Un Americano a Roma” del 1954, doveinterpreta Nando Mericoni, un giovane romano ossessionato dalla cultura americana e “Il Marchese del Grillo” del 1981, dove troviamointerpretare un nobile romano famoso per le sue burle e la sua irriverenza. ShutterstockLa sua carriera vanta molti successi, accostandolo a personaggi altrettanto famosi, e che hanno occupato per anni il primo posto nella storia della cinematografia italiana come con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. ...