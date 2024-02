Al lavoro nel bosco | si ferisce a un braccio col decespugliatore | 61enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Caprino Bergamasco. Un uomo di 61 anni è rimasto ferito in modo non grave nel pomeriggio di giovedì (8 febbraio) poco dopo le 17 mentre constava tagliando alcune piante in unal confine con Torre de’ Busi. Nonostante sanguinasse, ilè riuscito a chiamare i soccorsi, che sono intervenuti con ambulanza e automedica. Per recuperarlo nella zona impervia in cui si trovava, in località Cambreno, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Lecco. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni non sarebbero critiche.