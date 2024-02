Airuno | travolto dall’albero che tagliava | pensionato di 74 anni in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Lecco), 8 febbraio 2024 – L’albero che stava tagliando gli è caduto addosso e lo ha. Undi 74nel pomeriggio di oggi è stato colpito dal tronco di una pianta che stava abbattendo. È successo in mezzo ai boschi di Aizurro, a monte di, in una zona che non è possibile raggiungere con i mezzi di soccorso, ma solo a piedi. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. Per trasferirlo in barella fino all'ambulanza sono stati mobilitati pure i vigili del fuoco della quadra Saf, specialisti in interventi speleo alpini fluviali. Il 74enne, una volta portato fino all’ambulanza, è stato poi accompagnato e ricoverato in, al San Leopoldo Mandic di Merate. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. L’operazione ...