Agrigento | lite tra fratelli finisce in tragedia | 16enne accoltellato perché non abbassava il volume della Playstation

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Anche un piccolo battibecco quotidiano trapuò trasformarsi in. Questo almeno è quello che sarebbe accaduto a Favara, in provincia di, dove lo scorso 2 febbraio una ragazza di 17 anni ha conficcato un coltello nella schiena del fratello, più piccolo di lei di un anno. La ragione dell’aggressione? Iltroppo altoa cui il ragazzino stava giocando, a cui si aggiungevano le sue urla a commento del gioco. Una confusione che rendeva difficile lo studio per sua sorella, che dunque gli avrebbe intimato a più riprese di smetterla. Inutilmente. Un siparietto decisamente banale fin qui, se non fosse che le minacce non sono rimaste verbali: la ragazzina sarebbe andata in cucina, avrebbe preso un coltello affilato, e lo avrebbe dunque conficcato ...