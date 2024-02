Agrigentino | 16enne gioca ai videogame e la sorella lo accoltella

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 17enneil fratello alla schiena. Ecco il motivo dell’aggressione durante una lite in casa I fatti risalgono allo scorso venerdì, ma la notizia trapela solo ora. A Favara, in provincia di Agrigento, una 17enne hato alla schiena il fratello più giovane di un anno. Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane era intenta negli studi, ma lamentava il rumore prodotto dal videogioco del fratello. Ne sarebbe nata una discussione, sfociata nell’aggressione. Sembra che la 17enne abbia afferrato un coltello da cucina e mentre il fratello era ancora intento are, lo abbiato alla schiena. Il fendente lo ha ferito tra cuore e polmone. Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale «San Giovanni di Dio», dove è ancora ricoverato in condizioni serie, ...