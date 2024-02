Agricoltori | la solidarietà di Pisano | “Massimo sostegno”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Le immagini dei trattori che hanno invaso le strade di mezza Europa, sono quotidianamente diffuse da tutti i mezzi di comunicazioni. Assistiamo ad un onda progressiva, iconica e sbalorditiva, che trasmette tutta la sua carica di rabbia e di convinzione per un problema oltremodo serio ed importante". E' quanto afferma il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale. " Diversi gruppi, nati spontaneamente in tutta Italia, si stanno organizzando per rivendicare maggiore attenzione eall'agricoltura, ma soprattutto modifiche sostanziali alle politiche agricole nazionali ed europee – continua – Roma sarà il centro simbolico di questa protesta che finalmente sembra scuotere le coscienze e porre, i nostri governanti, di fronte alle loro responsabilità. Il settore agricolo ha ruolo troppo importante non solo nella ...