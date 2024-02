Aggressione in carcere a Mantova | un detenuto prende a pugni in faccia un agente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)– Violenza in: unha aggredito aun sovrintendente della polizia penitenziaria, provocandogli fratture al volto. È accaduto ieri pomeriggio e a darne notizia, con un comunicato, è stato oggi il Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Il, 27 anni, straniero e con problemi psichici, inper scontare una condanna a un anno e mezzo per tentato omicidio e lesioni, nel tardo pomeriggio di ieri si era ferito volontariamente. Il sovrintendente era intervenuto per soccorrerlo e, mentre lo accompagnava in infermeria, è stato aggredito dalche lo ha colpito conal volto. Subito sono intervenuti i colleghi che, dopo aver immobilizzato l'uomo, hanno ...