Aereo israeliano costretto all’atterraggio di emergenza in Grecia | fermato un passeggero | «Voleva entrare in cabina di pilotaggio»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il volo LY2522 della compagna nazionale israeliana El Al è statoa un atterraggio diin, dopo che unha tentato di irrompere nelladi. Il Boeing 737 era da decollato da Praga alla 11.58, ora locale. Come riportano i media israeliani, alle 13.26 una persona – secondo quanto riporta N12 «apparentemente di origine araba» – è arrivata fino alla porta blindata che separa delladei piloti e ha tentato di sfondarla. In quel momento l’stava sorvolando il confine tra Bulgaria e. Un paio di minuti dopo, comandante e primo ufficiale hanno seguito il protocollo di sicurezza e hanno chiesto l’atterraggio dia Salonicco, avvenuto alle 14.50, le ...

