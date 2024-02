Adesso devo soddisfare altre persone Così Visco jr pilotava appalti e mazzette

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nell’inchiesta per corruzione spuntano le registrazioni delle telefonate con cui il figlio dell’ex ministro delle Finanze stabiliva il prezzo della sua "mediazione"

Benedetta Pilato ha vinto i 100 rana ai Campionati Italiani, firmando il tempo di 1:05.80 e staccando così il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. ... (oasport)

Niente da fare per Matteo Ciampi . L’azzurro si è dovuto accontentare della sesta posizione in occasione della Finale dei quattrocento stile libero ... (oasport)

Dopo un tour condito da performance mozzafiato al Forum di Assago e l’esibizione a Palermo per festeggiare la fine dell’anno 2023, Elodie è stata ... (ilfattoquotidiano)

Mark Briscoe è senza ombra di dubbio un wrestler la cui carriera si è sviluppata intorno ai tag team match, sopratutto dopo aver lottato per anni in ... (aewuniverse)

Sarebbero stati diversi gli ingranaggi di Invitalia da dover oliare per poter indirizzare le gare d'appalto in cambio di denaro e raccomandazioni. E per questo avrebbe chiesto più soldi ai suoi ...