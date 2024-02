Addio al papà di Omino Bufo e Martin Mystère

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Una delle cose che danno più soddisfazione nel mondo del fumetto è essere ricordato per un’opera. Io che da anni ce la metto tutta perchésia considerato un buon fumetto, so che sarò ricordato per tre opere: Scheletrino che usciva nel 1975, una certa caricatura di Tiziano Sclavi e l’che nasceva nel 1972 come stupido riempitivo, continua a essere uno stupido riempitivo ma per straordinarie ragioni continua a essere ricordato e sulla mia tomba scriveranno “Lo straordinario autore dell’”". In realtà, a parte la solita ironia con cui Alfredo Castelli nel 2013 “gigioneggiava” in un’intervista sulle sue creature a fumetti, il problema nel tracciare il profilo di questo grande sceneggiatore e saggista, scomparso a Milano a 76 anni dopo una lunga ...