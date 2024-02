Addio a Stefano Nosari | fratello | dove sei?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Estate, non ricordo di quale anno. Coi Peruna£ira, omaggio a Lucio Battisti, abbiamo una fitta programmazione di date in vista. Una sera in sala prove, Piero Pasini, bassista e colonna portante della band, annuncia che, come ogni anno, si trasferirà con la famiglia all’Isola d’Elba, da fine luglio ai primi di settembre. – Ma tranquilli, ho già un amico che mi sostituirà, dice. Io, fresco dei miei trent’anni e perenne inquieto, non credo sia possibile trovare qualcuno che con così poco preavviso impari un repertorio di due ore abbondanti, ormai personalizzato, con stacchi, intro, outro, obbligati, assoli e ricamini vari. – Non ti preoccupare, mi fa, È uno bravo. Mi taccio, ma resto dubbioso. Conosco il termine “hired gun”, ma non ne ho mai visto uno in carne e ossa. La settimana dopo, Piero si presenta alle prove con un tipo alto, magro, pantaloncini corti, sneakers, calzini bianchi, ...