Ad Avellino torna la “Coppa Carnevale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSettanta squadre, oltre 700 atleti, 1200 accompagnatori per un week end all’insegna del calcio e della valorizzazione del territorio.sarà la Città dello Sport e dell’Enogastronomia grazie alla “” organizzata da Sport in Tour con la collaborazione di All Sport e AiCS. La presentazione ufficiale dell’evento si terrà il 9 febbraio alle ore 18.30 presso Villa Amendola con la presenze del vice sindaco, Laura Nargi mentre il Torneo si svolgerà presso il Country Sport, in località Picarelli, fino all’11 febbraio. Il fascino della “Città dello Sport e dell’Enogastronomia” raggiungerà il suo apice il prossimo 9 febbraio con l’attesissima presentazione della “”, un vibrante torneo di calcio giovanile che coinvolgerà le ...