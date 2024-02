Acqua contaminata | un' inchiesta francese incastra Nestlé

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per anniWaters e altri grandi produttori di acque hanno violato la legge, filtrando illegalmente la loroper eliminare contaminazioni. L'indagine, durata anni, apre una voragine nel mondo delle acque minerali. Parliamo della Francia, ma sappiamo bene quanto il mondo della acque minerali sia complesso anche in Italia, che detiene il primato di consumo in Europa con trend di mercato sempre più estremi. Ce ne siamo occupati, con una classifica delle migliori effervescenti naturali cercando anche di fare chiarezza sulle insidie delle microfiltrate, ma la questione, apre nuovi, inquietanti scenari. Premessa doverosa In Francia e in maniera simile anche in Italia, le acque in bottiglia possono essere di tre tipi: minerale naturale (come Perrier, Vittel, Evian), di sorgente (Cristaline) e ...