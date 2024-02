Aci Catena | i Vigili del Fuoco intervengono per un incidente stradale in Via Nizzeti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Ideldel Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti questa mattina in viaad Aci(CT), per unche ha coinvolto due autovetture. Una persona é rimasta incastrata nell’abitacolo della propria vettura ed è stata estratta daidelintervenuti con la collaborazione dei sanitari del Servizio 118. E’ stata poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale per gli accertamenti di competenza.

Incidente ad Aci Catena stamattina intorno alle 9. L’impatto violento tra due auto è avvenuto in via Nizzeti, all’altezza del ristorante Absolut. Nell’immettersi verso via Vincenzo Ricca i due mezzi ...In serie D femminile, invece, si giocava l’undicesima giornata, la formazione messinese superata (0-3), sempre tra le mura amiche, da Liberamente Aci Catena. Serie C/m: buona prestazione nonostante la ...Impegno, generosità e spirito di sacrificio non bastano. La Genovese Eurialo può poco di fronte alla superiorità della Golden Volley Aci Catena, vicecapolista del girone C del campionato di serie C di ...