Accordo Ue sulla direttiva rider Ma è annacquata | saltano i criteri uguali per tutti per stabilire se sono lavoratori subordinati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La resistenza del Consiglio europeo, e in particolare della Francia, è riuscita a “disarmare” lasui. Dopo settimane di trattative, giovedì è stato trovato l’con il Parlamento europeo sul testo proposto dalla presidenza belga e questo finisce per indebolire – non poco – il provvedimento che puntava a garantire maggiori tutele aisu piattaforma, non solo quelli addetti alle consegne a domicilio. In pratica, con l’intesa è stato tolto l’elenco dei cinqueper presumere il rapporto di subordinazione e per far scattare, purché ne sussistessero almeno due, l’obbligo di assumere il lavoratore. Quell’elenco citava, per esempio, il potere – in capo all’azienda – di determinare la retribuzione o i turni di lavoro, ma nel nuovo testo è stato cancellato; ora si parla ...