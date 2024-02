Accordo tra istituzioni Ue su nuove norme per i rider

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) LeUe trovano unsulla direttiva Ue per i lavoratori delle piattaforme. Lo fa sapere via X la relatrice del testo per l'Eurocamera, l'eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini. Il Parlamento europeo ed i rappresentanti degli Stati membri hanno raggiunto al trilogo di giovedì mattina unprovvisorio sulleregole per migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori comee autisti che lavorano per giganti dell'economia digitale. Lemisure, stima il testo, dovrebbero riguardare oltre 30 milioni di lavoratori in Europa, spiega il testo.