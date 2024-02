Accoltellato | rapinato e denudato alla stazione Termini Caccia a 3 stranieri

Denunciato un 38enne, gravato da pregiudizi di polizia, per i reati di rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere ...Ancora una aggressione per le strade di Roma. L'ennesima nei pressi della stazione Termini, che continua a essere teatro di episodi di violenza. Di giorno e di notte. L'ultimo ...Momenti di terrore a Marcon , in provincia di Venezia, alcuni banditi intorno alle 19 hanno assaltato una gioielleria di un centro commerciale. Sono stati presi in ostaggio anche i dipendenti dell'ese ...