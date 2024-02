AC Milan | PUMA e PLEASURES svelano la nuova quarta maglia 2023-2024

Un punto per uno, che fa male a tutte e due le squadre. Non serve a Inzaghi, che già credeva di aver vinto, e l’avrebbe meritato;... (calciomercato)

Il Milan ha presentato la nuova 4ª maglia durante un evento che si è svolto a Milano. La divisa realizzata da Puma e il brand streetwear PLEASURES utilizza dei caratteri gotici per la scritta del nome ...Milan/Los Angeles, 8 febbraio 2024 — AC Milan e PUMA sono orgogliosi di svelare il Fourth Kit dei rossoneri per la stagione 2023/24, realizzato in collaborazione con l'innovativo ...In mattinata sarà svelato ufficialmente il Fourth Kit del Milan Ecco alcuni dati relativi al Fourth kit di AC Milan e PUMA, realizzato in collaborazione con l'innovativo brand streetwear di Los Angele ...