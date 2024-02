Abodi | “Valutiamo modifiche per migliorare la riforma dello sport”

Fonte : sportface

"Abbiamo detto dal primo giorno che credevamo fortemente nella necessità di una norma, ma anche umilmente nella necessità di verificare l'applicazione della norma per poi eventualmente portare nuovi correttivi. Lo stiamo facendo, stiamo raccogliendo le osservazioni dell'esperienza vissuta, abbiamo costituto l'Osservatorio del lavoro sportivo che servirà a lavorare sul dato che raccogliamo. Vedrete che nei prossimi mesi quello che riusciremo a modificare per migliorare ulteriormente senza snaturare la norma, lo faremo". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani ha risposto, a margine dei lavori dell'assemblea nazionale Anci Giovani, a una domanda sulla riforma dello sport. Abodi ha spiegato di essere all'evento per "rinnovare nuove sfide, ...

