Abbigliamento basic i capi immancabili

“Avere il mio corpo e i vestiti modificati tramite photoshop da un mezzo di comunicazione non faceva parte dei miei piani”, scrive lei nel suo post; “Osservate il seno ingrandito e l’abbigliamento che ...Girocollo o collo alto. A trecce o a coste, liscio con fantasie o monocolore. Abbiamo messo insieme una lista di proposte per chi è ancora alla ricerca di qualcosa di caldo da mettersi in questa secon ...Non solo T-shirt di cotone e maglioni basic, per lo più a girocollo, ma anche le polo morbide sono tra le proposte delle passerelle per la primavera 2024. A differenza delle passate stagioni, però, ...