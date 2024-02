Abatantuono | «La mia vita in un piatto di polpette»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dai quartieri popolari agli esordi con il cabaret... Diegoracconta a Panorama la sua carriera costellata di cene a tarda notte con gli amici di sempre: Smaila, Pozzetto, Fo, Jannacci... È un Viaggio amarcord tra film del passato (quella volta con de Niro...), pellicole in arrivo e la sua catena di ristoranti The Meatball Family. Dieci anni di apertura, cinque milioni di, cento dipendenti, oltre tre milioni di fatturato annuo, due nuovi locali previsti per il 2024 (si aggiungeranno agli attuali tre a Milano e due a Roma). «Eccezzziunale veramente», per dirla citando il film di Carlo Vanzina che nel 1982 lanciò come potenza comica Diego, patron di The Meatball Family, primo format in Italia dedicato alle. Ed è proprio di, e altri peccati di gola, che ...