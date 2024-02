A1 | 3 corsie al traffico e code in diminuzione tra Anagni-Ferentino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Poco dopo le ore 18:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso traverso Napoli, all’altezza del km 611 si circola su tutte le 3disponibili e si registrano 8 km di coda, in, verso Napoli. E’ quanto si legge in una nota di Autostrade per l’Italia. (Com/Mtr/ Dire)