A Sanremo “Un uomo nel lampo” | in memoria di tutte le morti sul lavoro

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024- APaolo Jannacci e Stefano Massini portano l’nel, storia di un operaio morto sul: un tema tragicamente attuale. “Tra tante cose di cui non importa nessuno in questo Paese ci sono le 1.485 persone che quest’anno sono uscite di casa per andare a lavorare e non sono più tornate, sono una marea. Sono molto fiero di essere sul palco dell’Ariston perché porto non solo la mia amicizia con Paolo, ma abbiamo deciso di scrivere una canzone sul tema del”: così Massini in conferenza stampa. “Noi nella lingua italiana usiamo la perifrasi guadagnarsi da vivere- mentre c’è qualcuno che si “guadagna da morire”. Spesso si invoca la casualità. Quello che vedrete è molto forte e molto chiaro”. “Un operaio in fabbrica- presenta Amadeus, parlando ...