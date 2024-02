A Sanremo seconda serata più relax | bello veder presentare i cantanti Solo una richiesta | basta minestroni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), clima più rilassato, conosciamo già tutte le canzoni, ma sono in scalettala metà. L’innovazione consiste nel farin gara agli altri che non si esibiscono oggi. Cosa che, come osserva la stessa Giorgia sotto forma di battuta, toglie un po’ di lavoro a lei, ma per me si rivela provvidenziale affinché possa recuperare i La Sad che in questo ruolo almeno appaiono spiritosi e buffi, con le creste abbassate e lucidate dal gel e vestiti di speciali frac che sul retro rivelano l’immagine del volto di Amadeus con la capigliatura di ciascuno di loro. Anche stasera gli stilisti hanno fatto cartello a favore di un totale nero, bianco, con qualche concessione al grigio chiaro e una propensione per le scollature profonde. E poi lustrini, lurex, lamè, tulle. Forse ...