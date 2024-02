A rischio d’estinzione Camembert e Brie | la colpa è dei funghi sterili

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A lanciare l'allarme è un gruppo di ricercatori del Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica in uno studio pubblicato nell'ultimo numero della rivista sulla sorte del fungo Penicilliumi, responsabile della "fioritura" caratteristica di questi formaggi: c'è un seriod'estinzione. Il fungo sterile Il fungo Penicilliumi, responsabile delle caratteristiche croste fiorite, cresce spontaneamente e in modo organico, quando le forme sono conservate in cantine umide, permeate dalle sue spore. Identificato per la prima volta nel 1906, il fungo faceva nascere sulla superficie dei formaggi muffe inizialmente di colore grigio, verde e qualche volta arancione. Questo lungo procedimento è stato però lentamente abbandonato a causa della produzione industriale. È diventato più efficiente utilizzare spore coltivate in ...