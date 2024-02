A Revolution sarà Samoa Joe vs Adam Page vs Swerve Strickland

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite su TBS e Triller TV, è stato confermato cheJoe affronteràin un match a tre per il Titolo Mondiale AEW a2024, il prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. Dopo aver lottato per il primo posto del raking maschile, Hangman esi sono affrontati a Phoenix, Arizona, in un incontro uno contro uno per rompere la parità nella classifica. Dopo mezz’ora di confronto fisico, il match si è concluso per limite di tempo e l’arbitro ha dichiarato un pareggio. A nome di Tony Khan, Tony Schiavone ha annunciato che entrambi i lottatori faranno parte del PPV come sfidanti di Then Submission Machine in un triple threat match. AEW...