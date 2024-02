A Londra è cominciato il processo al ' creatore' di Bitcoin Deciderà se è un genio o uno sfacciato bugiardo

Per otto anni un informatico australiano ha detto di essere Satoshi Nakamoto, il creatore della criptovaluta. Nel Regno Unito è iniziato il processo ...Il premier Sunak rassicura sulle condizioni di salute: «Il cancro preso in tempo». Ma ora l’abdicazione non è più un tabù ...Lo comunica Buckingham Palace spiegando che il sovrano rimanderà gli impegni durante la terapia. Fonti vicine alla Royal Family fanno sapere che il tumore non ...