A dire il vero | recensione | Julia Louis-Dreyfus e le piccole bugie necessarie

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ladi Ail, film scritto etto da Nicole Holofcener in cuiè una scrittrice la cui autostima crolla quando scopre che il marito non ama il suo libro. Tutti abbiamo le nostre insicurezze. Chi lavora in campo artistico forse anche di più: mostrare al mondo il frutto di un lavoro profondamente connesso con le emozioni, con ciò che più ci rappresenta intimamente, non è facile. Ci vuole molto coraggio a esporsi. È il motivo per cui tanti aspiranti scrittori, musicisti, attori non fanno mai il grande salto: non reggono la pressione di mostrarsi al pubblico. Per fortuna il nucleo familiare, di solito, rappresenta una rete di sicurezza. E se disgraziatamente viene a mancare? È quello che succede a Beth, insegnante di scrittura ...

Dopo la candidatura all'Oscar del 2019 per la miglior sceneggiatura non originale di Copia originale e l'acclamato Enough Said, Nicole Holofcener arriva ...La recensione di A dire il vero, film scritto e diretto da Nicole Holofcener in cui Julia Louis-Dreyfus è una scrittrice la cui autostima crolla quando scopre che il marito non ama il suo libro.Da questo momento il loro rapporto entra in crisi. Quello di A dire il vero è un elegante e nervoso pedinamento. Avviene nelle strade di New York fino al momento della rivelazione in cui i già ...