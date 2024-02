A che punto è Il Gladiatore 2?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sono passati più di due decenni da quando il blockbuster di Ridley Scott Ilè diventato un fenomeno culturale. Ora, il sequel dell'epopea peplum, di cui si parla da tempo, è un sogno che si sta finalmente realizzando. Stando a Variety, Il2 ha un'uscita internazionale prevista per il 22 novembre 2024, con un cast adeguatamente folle che ha preso subito forma ed altrettanto velocemente è cambiato, per poi riuscire a trovare la giusta quadra. Il primo attore individuato come parte della squadra è stato Paul Mescal, destinato a essere il protagonista del film. A lui si sono poi aggiunti l'acclamato caratterista Barry Keoghan e Denzel Washington. Infine, Deadline ha svelato che era in corso una trattativa per una parte importante anche con Pedro Pascal, reduce dal successo di The Last of Us, mentre Keoghan… avrebbe dovuto lasciare ...