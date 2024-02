400 tifosi del Terranuova Traiana a Firenze per la finale In paese è tornata di nuovo la passione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 08 febbraio 2024 – Portare 400in trasferta, un giorno feriale, per una partita di calcio. Con alle spalle una cittadina di 12.000 abitanti. Due pullman, nove pullmini e decine di auto private hanno seguito, ieri, a, il, nelladi Coppa Italia di Eccellenza con lo Sporting Cecina. E a parte il trionfo, 4-0, trofeo in cassa e fasi finali in arrivo - si giocherà il 14 al Matteini con il Terre di Castelli, ritorno in Emilia, a Castelvetro, il 28 febbraio - il più bel risultato raggiunto, in questi anni, dalla società biancorossa è quello di aver fatto diappassionare una intera comunità alla propria squadra di calcio. E guardate che non è per niente scontato. Oggi il mondo è cambiato. Rispetto a qualche decennio ...