Zogno | furgone in fiamme all’imbocco della galleria Monte

I vigili del fuoco di Zogno e di Bergamo sono intervenuti verso le 12 di mercoledì 7 febbraio per domare le fiamme divampate su un furgone frigo che stava viaggiando in direzione della Valle Brembana ...DROGA. Il giovane in motorino prima si è schiantato contro un furgone, poi ha proseguito la fuga a piedi gettando un calzino con dentro 18 dosi di coca per 13 grammi: raggiunto e bloccato, addosso ...Così H.H., marocchino di 25 anni, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.