Youth League 2023 2024 | Inter fuori agli spareggi | contro l’Olympiacos fatali i calci di rigore

15.58 - Ora il sorteggio per decidere chi calcerà per primo e in quale porta. 95' - Non c'è più tempo! Finisce 0-0 tra Olympiacos e Inter, la ...14.50 - Solo dopo il triplice fischio sapremo se l'occasione clamorosa sciupata da Kamate al 40' sarà un rimpianto per l'Inter Primavera, che si è fatta preferire all'Olympiacos nel primo tempo del ...Giornata di Youth League per l'Inter: la Primavera nerazzurra, dopo aver chiuso al secondo posto il girone D, affronta nei playoff l'Oympiacos. Gara a eliminazione diretta, in caso di parità dopo i ...