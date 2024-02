Xavi via dal Barcellona | può arrivare un allenatore che piace anche al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si avvicina, con le news che non si limitano al semplice incontro di Champions. Possibile duello, infatti,fronte. Tornano a bussare alla porta deldi Walter Mazzarri i match di cartello, vista la vicinanza sempre più assidua della sfida contro il Milan. La trasferta degli azzurri in quel di San Siro è infatti prevista per le ore 20.45 di domenica 11 febbraio, appena 10 giorni prima del ritorno degli azzurri in Champions League. In quell’occasione, al Maradona giungerà ildi, non propriamente alle prese con il miglior filotto di risultati immaginabile. Lo stesso spagnolo, nel pieno occhio del ciclone, ha infatti addirittura annunciato l’addio ai blaugrana in estate, dando vita alla corsa catalana verso il nuovo ...