WWE | Roman Reigns otterrà la sua 1000a vittoria a WrestleMania 40 contro The Rock?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non è ancora stato ufficializzato, ma sembra incredibilmente probabile che il main event di40 saràThecon l’Undisputed Title in palio. Che questo piano piaccia o meno, si tratta di un instraordinario a detta di tutti. Due generazioni della stessa famiglia di wrestler che si sfidano per un titolo chedetiene da più di tre anni e mezzo. Senza contare che lo sfidante è uno degli uomini più famosi del pianeta che torna in WWE per il suo primo invero e proprio dopo oltre dieci anni. Una sola… Come se tutto ciò non bastasse a rendere questo uno dei più grandi incontri didella storia recente, è stato notato che c’è un ulteriore ...