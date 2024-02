WWE | Il caso contro Liv Morgan per possesso di marijuana è stato chiuso

Ufficiali i primi 3 match della card di Elimination Chamber Il primo incontro annunciato dalla WWE è quello valido per il Women’s World Championship, dove la regina di casa Rhea Ripley difenderà la ...Non è una buona notizia per i fan che sono molto legati alle vicende di ring che hanno visto come protagonista Brock Lesnar. Uno dei lottatori più rappresentativi della WWE, infatti, potrebbe prolunga ...Gli ultimi giorni sono stati tanto caldi in casa WWE, principalmente perché hai fan non è andata giù la scelta di proporre The Rock come sfidante per Roman Reigns a WrestleMania 40 piuttosto che Cody ...