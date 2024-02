WWE | Dragunov è instancabile | subito sul ring contro Dijak Nel post match ecco Carmelo Hayes

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Iljasono stati protagonisti sabato notte di due grandiad NXT: Vengeance Day. Il campione di NXT ha mantenuto il suo titolo in un tiratissimoTrick Williams in cui avrebbe potuto anche perdere se non ci fossero state le interferenze diha invece messo fine (forse) al suo feud con Joe Gacy sconfiggendolo in un duro e avvincente NO DQ. Questa notte il serbo ha provato a massimizzare il successo e ha interrotto lo Czar per sfidarlo ad uncon il russo che ovviamente non si è tirato indietro. Melo adesso ha strada libera Ancora evidenti i segni deidi sabato notte, in particolare perche aveva ...

M embers of the WWE Universe who attended this week's episode of WWE NXT were encouraged to watch their language following one un-PG chant during the show. The February 6, 2024, e ...Durante uno dei segmenti più importanti dell'ultima puntata di NXT, una maschera sconosciuta appare dal nulla on-screen ...Dopo aver visto il clamoroso tradimento a Vengeance Day, arriva un'altra imboscata sul finale della puntata di NXT ...