WTA Cluj-Napoca 2024 | Sara Errani batte Caty McNally e si prende l’accesso al secondo turno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)conquista ilal torneo WTA 250 di, in Romania. Per lei arriva il successo per 6-2 6-4 contro l’americana, che rispetto alle promesse di qualche stagione fa non è ancora riuscita ad emergere in modo significativo. Prossima sfida, per la bolognese, quella con la tedesca Tatjana Maria, numero 2 del seeding, ma con cui può tranquillamente giocarsela visto anche il recente periodo non felicissimo. Partenza (quasi) sprint per l’italiana, che dopo un primodi battuta ceduto ai vantaggi e il 30-0 pernel game successivo infila 15 punti consecutivi, due break e il 4-1. Appare molto facile la chiusura del primo set, nel quale non accade realmente nulla di così ...